ФАС: повышение стоимости парковки в Храброво нарушит закон о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области выдало предостережение аэропорту Храброво в связи с планами по повышению стоимости парковки.



ФАС выдало его после публикаций в СМИ о том, что цена часа парковки в аэропорту может вырасти до ста рублей после завершения работ по реконструкции аэровокзального комплекса. В ведомстве считают, что такое поведение может привести к нарушению закона о защите конкуренции.



Напомним, 29 декабря Клопс.Ru Напомним, 29 декабря Клопс.Ru писал , что гендиректор Храброво Александр Корытный заявил, что стоимость парковки после реконструкции калининградского аэропорта может вырасти в два раза. При этом она не превысит ста рублей.



"Пока не поменяли парковочное оборудование, не обеспечили комфортные условия для вылетающих, цена меняться не будет. Когда мы это выполним, вероятно, индексация произойдёт — точно до ста рублей, не больше", — заявил он.