ФАС: в России снизились цены на 88 жизненно необходимых лекарств
Продавцы медпрепаратов снизили цены на 88 жизненно необходимых лекарств. Об этом заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Как пишет РБК
, большинство подешевевших препаратов лечат редкие генетические и онкологические заболевания.
Уточняется, что цены на препараты упали от 21% до 88%, однако в среднем — на 50%. Больше всего подешевел "Ревлимид" (производитель Celgene) — на 240 тыс. рублей за упаковку. Ранее минимальная цена на препарат колебалась от 422 тыс. руб. до 478 тыс. руб. за упаковку в зависимости от количества капсул и дозировки. Теперь лекарство можно купить от 217,4 тыс. руб. до 264,5 тыс. руб. за упаковку.
Ранее ФАС провела исследование, сравнив стоимость жизненно необходимых лекарств для лечения редких онкологических и генетических заболеваний. Был опубликован список 48 медикаментов, цены на которые в России были завышены. Среди производителей, завысивших цену, фигурировали Astellas, Sandoz, Johnson & Johnson, Bering, Novartis, TEVA, Roche, KRKA, Selgen и другие.
Нарушителям пригрозили уходом с рынка.
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