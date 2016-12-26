ФАС: в России снизились цены на 88 жизненно необходимых лекарств

Продавцы медпрепаратов снизили цены на 88 жизненно необходимых лекарств. Об этом заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Как пишет РБК , большинство подешевевших препаратов лечат редкие генетические и онкологические заболевания.



Уточняется, что цены на препараты упали от 21% до 88%, однако в среднем — на 50%. Больше всего подешевел "Ревлимид" (производитель Celgene) — на 240 тыс. рублей за упаковку. Ранее минимальная цена на препарат колебалась от 422 тыс. руб. до 478 тыс. руб. за упаковку в зависимости от количества капсул и дозировки. Теперь лекарство можно купить от 217,4 тыс. руб. до 264,5 тыс. руб. за упаковку.



Ранее ФАС провела исследование, сравнив стоимость жизненно необходимых лекарств для лечения редких онкологических и генетических заболеваний. Был опубликован список 48 медикаментов, цены на которые в России были завышены. Среди производителей, завысивших цену, фигурировали Astellas, Sandoz, Johnson & Johnson, Bering, Novartis, TEVA, Roche, KRKA, Selgen и другие.



Нарушителям пригрозили уходом с рынка.