Правительство выбрало калининградские торговые центры для участия в программе tax free
Министерство промышленности и торговли предложило список калининградских торговых центров для размещения участников программы tax free. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства
.
В перечень вошли четыре калининградских магазина. Это торговые центры "Акрополь" и "Плаза", а также два здания ТЦ "Европа". В списке также магазины из Москвы и Московской области, Петербурга, Сочи, Великого Новгорода и Владивостока. В проекте постановления отмечается, что список могут пересмотреть.
Ранее Путин подписал закон
о введении в стране системы tax free. Он вступит в силу 27 декабря. Первый год система будет работать в магазинах Москвы, Подмосковья, Петербурга и Сочи. Правительство рассчитывает, что это позволит привлечь большие туристические потоки в страну и увеличить продажи дорогостоящих товаров. Ранее законопроект о введении tax free приняла Госдума
.