Правительство выбрало калининградские торговые центры для участия в программе tax free

Министерство промышленности и торговли предложило список калининградских торговых центров для размещения участников программы tax free. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства

В перечень вошли четыре калининградских магазина. Это торговые центры "Акрополь" и "Плаза", а также два здания ТЦ "Европа". В списке также магазины из Москвы и Московской области, Петербурга, Сочи, Великого Новгорода и Владивостока. В проекте постановления отмечается, что список могут пересмотреть.