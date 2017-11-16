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Главная Новости Экономика

Госдума приняла законопроект о введении системы tax free

09:01
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в России системы tax free. Об этом сообщает "Газета.ру".
 
В Налоговый кодекс включат соответствующую статью. Иностранные граждане смогут вернуть 18% НДС с купленных в РФ товаров. Сумма покупки должна быть не меньше 10 тысяч рублей. При этом налог с подакцизных продуктов, например алкоголя, возвращаться не будет.
 
Правительство рассчитывает, что это позволит привлечь большие туристические потоки в страну и увеличить продажи дорогостоящих товаров. Система возврата налога будет распространяться на граждан стран, которые не входят в Евразийский экономический союз. 
 
Сначала tax free будут внедрять в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи. Отмечается, что система должна быть запущена до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.
 

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