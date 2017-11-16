Госдума приняла законопроект о введении системы tax free

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в России системы tax free. Об этом сообщает "Газета.ру".

В Налоговый кодекс включат соответствующую статью. Иностранные граждане смогут вернуть 18% НДС с купленных в РФ товаров. Сумма покупки должна быть не меньше 10 тысяч рублей. При этом налог с подакцизных продуктов, например алкоголя, возвращаться не будет.

Правительство рассчитывает, что это позволит привлечь большие туристические потоки в страну и увеличить продажи дорогостоящих товаров. Система возврата налога будет распространяться на граждан стран, которые не входят в Евразийский экономический союз.