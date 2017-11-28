Путин подписал закон о введении tax free
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы tax free. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу 27 декабря. Сама система заработает не ранее 1 января 2018 года, когда в стране начнётся очередной налоговый период по НДС.
Tax free — система возврата НДС при вывозе приобретённых в России товаров для граждан стран, которые не входят в Евразийский экономический союз. Первый год она будет работать в магазинах Москвы, Подмосковья, Петербурга и Сочи. Правительство рассчитывает, что это позволит привлечь большие туристические потоки в страну и увеличить продажи дорогостоящих товаров. Ранее законопроект о введении tax free приняла Госдума
.