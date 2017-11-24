В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Калининградская область вошла в первую десятку

Калининградская область заняла восьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Об этом сообщают Вести.Экономика
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Список из 19 российских регионов с наиболее привлекательными для инвесторов условиями опубликовало Национальное рейтинговое агентство. Калининградскую область эксперты определили на восьмое место.
В тройке лидеров – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Московская и Сахалинская области. Вторая тройка – Татарстан, Сахалин и Тюменская область. В третью, помимо Калининградской области, вошли Белгород и Калужская область.
Всего, по данным рейтингового агентства, сразу 22 региона в стране улучшили свои позиции. Это объясняется, в частности, развитием инфраструктуры, разработкой крупных инвестицонных проектов или новыми условиями для ведения бизнеса.
Ранее Госдума продлила
для Калининградской области действие особой экономической зоны до 20145 года. Инвесторы из России и из-за рубежа считают, что в регионе созданы комфортные условия
для бизнеса.