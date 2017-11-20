Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ

Положение налогового кодекса о "едином сельхозналоге" совершенно не компенсирует калининградским бизнесменам потерь, которые они понесут из-за возврата НДС для сельхозпроизводителей. Об этом Клопс.Ru сообщил президент Балтийского бизнес-клуба Сергей Лютаревич.
В итоговой версии закона о льготах по налогам на прибыль и страховым взносам для резидентов Калининградской ОЭЗ, пропала поправка, разрешающая применение договоров комиссии между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Следствием таких изменений должно стать обложение продукции местных сельскохозяйственников НДС в размере 10%. Однако Антон Алиханов заявил, что решение было принято в виду изменений Налогового кодекса РФ, которые и так дают возможность сельхозпроизводителям выбирать другую систему налогообложения.
С этим мнением
не согласны представители бизнес-сообщества, которые озвучили свое мнение в понедельник, 20 ноября, на встрече с вице-премьером Александром Шендерюком-Жидковым в Торгово-промышленной палате.
"Мы очень рассчитывали, что поправка о "комиссионной торговле" пройдёт. Надо, чтобы сельхотоваропроизводители не платили НДС. Причем она должна была идти для всех предпринимателей, производящих продукты питания, вне зависимости от объёмов оборотов. Договоры комиссии отменили, и НДС вернулся еще с 1 января 2017 года. Сети старались сдерживать цены, а производители добавили эти деньги к себестоимости. А иначе бы люди сразу разворачиваются и ехали за покупками в Польшу. Мы очень надеялись, что снова будем работать как раньше", — рассказал Лютаревич.
По словам бизнесмена, ответ региональных чиновников по поводу налоговых нововведений на федеральном уровне совершенно не удовлетворил предпринимателей.
"Это совершенно не компенсирует нам отмену поправки. Там ограничения по обороту, новое налоговое регулирование… Мы не считаем, что у нас те же условия, что и у предпринимателей в других регионах РФ, для которых эта норма приемлема", — подчеркнул Лютаревич.
Калининградские предприниматели предложили властям, чтобы хоть как-то минимизировать грядущие потери, снизить налоговую ставку для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения: вместо15% (если платят по системе "доходы минус расходы") сделать 10%, а вместо 6% с оборота сделать 4%.
"Чтобы сейчас хоть как-то бизнес поддержать, надо снова вернуться к снижению ставки для тех, кто работает по "упрощёнке". Надо, чтобы это было для всех форм малого бизнеса. Так сделано уже в 76 субъектах РФ". Сейчас данная мера становится как никогда актуальной.
Такое предложение уже озвучивалось на встречах представителе БДК и губернатора. Антон Алиханов заинтересовался идеей, но решил, что такие послабления
надо вводить для "приоритетных отраслей". Бизнесмены же настаивают на снижении ставок для всех, а взамен готовы дать новые рабочие места.