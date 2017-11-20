Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ

Положение налогового кодекса о "едином сельхозналоге" совершенно не компенсирует калининградским бизнесменам потерь, которые они понесут из-за возврата НДС для сельхозпроизводителей. Об этом Клопс.Ru сообщил президент Балтийского бизнес-клуба Сергей Лютаревич.

В итоговой версии закона о льготах по налогам на прибыль и страховым взносам для резидентов Калининградской ОЭЗ, пропала поправка, разрешающая применение договоров комиссии между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Следствием таких изменений должно стать обложение продукции местных сельскохозяйственников НДС в размере 10%. Однако Антон Алиханов заявил, что решение было принято в виду изменений Налогового кодекса РФ, которые и так дают возможность сельхозпроизводителям выбирать другую систему налогообложения.

С этим мнением не согласны представители бизнес-сообщества, которые озвучили свое мнение в понедельник, 20 ноября, на встрече с вице-премьером Александром Шендерюком-Жидковым в Торгово-промышленной палате.