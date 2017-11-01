Региональные власти пообещали снизить налог на доходы для малого и среднего бизнеса

Региональные власти готовят законопроект, предусматривающий снижение налога на доходы для представителей малого и среднего бизнеса, которые платят взносы упрощенной системе налогообложения. Об этом в среду, 1 ноября, после совещания с членами Балтийского делового клуба сообщил Антон Алиханов.

"Окончательно принято решение, что до конца месяца мы разрабатываем и вносим в областную думу предложения от правительства относительно снижения налогов для малого и среднего бизнеса, которые облагаются по упрощенной системе налогообложения", — заявил губернатор.

По словам Алиханова, в настоящее время есть несколько вариантов подхода к разработке схемы взаимодействия в данном случае с предпринимателями. Сами бизнесмены предлагали в ответ на снижение для них налога повысить заработную плату сотрудникам.

"У нас же подход был несколько другой. Мы хотели выбрать приоритетные отрасли среди малого и среднего бизнеса, для которых сделать такую поблажку в виде снижения налога, — уточнил глава региона. — Думаю, что в этом случае, как минимум в два раза вполне возможно снизить налог".

Алиханов добавил, что ранее бизнесмены также просили о продлении льготы по налогу на движимое имущество. Здесь решение о продлении льготы, как минимум на следующий год, было принято на федеральном уровне.

"Дальше, если бизнес будет вкладываться и инвестиционные действия какие-то будет показывать, то мы готовы эту льготу предоставлять. Это пока некий общий подход, и требуется еще проработка деталей", — пообещал Алиханов.

В 2017 году Балтийского бизнес клуб отмечает своё 20-летие. За последнее время губернатор проводит уже вторую встречу с представителями клуба.