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Региональные власти пообещали снизить налог на доходы для малого и среднего бизнеса

20:48
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Региональные власти готовят законопроект, предусматривающий снижение налога на доходы для представителей малого и среднего бизнеса, которые платят взносы упрощенной системе налогообложения. Об этом в среду, 1 ноября, после совещания с членами Балтийского делового клуба сообщил Антон Алиханов.
 
"Окончательно принято решение, что до конца месяца мы разрабатываем и вносим в областную думу предложения от правительства относительно снижения налогов для малого и среднего бизнеса, которые облагаются по упрощенной системе налогообложения", — заявил губернатор.
 
По словам Алиханова, в настоящее время есть несколько вариантов подхода к разработке схемы взаимодействия в данном случае с предпринимателями. Сами бизнесмены предлагали в ответ на снижение для них налога повысить  заработную плату сотрудникам.
 
"У нас же подход был несколько другой. Мы хотели выбрать приоритетные отрасли среди малого и среднего бизнеса, для которых сделать такую поблажку в виде снижения налога, уточнил глава региона.  Думаю, что в этом случае, как минимум в два раза вполне возможно снизить налог".
 
Алиханов добавил, что ранее бизнесмены также просили о продлении льготы по налогу на движимое имущество. Здесь решение о продлении льготы, как минимум на следующий год, было принято на федеральном уровне.
 
"Дальше, если бизнес будет вкладываться и инвестиционные действия какие-то будет показывать, то мы готовы эту льготу предоставлять. Это пока некий общий подход, и требуется еще проработка деталей", — пообещал Алиханов.
 
В 2017 году Балтийского бизнес клуб отмечает своё 20-летие. За последнее время губернатор проводит уже вторую встречу с представителями клуба.
 
"Хочу поблагодарить БДК, за конструктивное взаимодействие. Из встреч со всеми бизнес-объединениями мы дольше всего сидим именно на этих совещаниях. У них всегда ёмкие и интересные предложения", — подчеркнул Алиханов.
 

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