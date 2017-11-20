Алиханов о "неожиданных" поправках в закон о Калининградской ОЭЗ: Ситуация решается сама собой

Инициатором поправок в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, которые были внесены в последний момент, стало региональное правительство. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

"Внесение изменений и поправок через депутатов — это объективно быстрее, потому что если бы правительство выходило с такими поправками, то нам надо было бы ещё три недели, чтобы всё согласовать внутри правительства РФ. Решение принималось правительством Калининградской области", — заявил глава региона.

По словам Алиханова, негативные отзывы появились в основном из-за исключения из документа поправки, которая разрешала применение договоров комиссии между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Следствием таких изменений должно стать обложение продукции местных сельскохозяйственников НДС в размере 10%.

"Тут отреагировали бурно, потому что рассчитывали на эту поправку. На совещании у Андрея Рэмовича Белоусова (помощник президента РФ — Прим. ред.), которое было недели полторы назад, присутствовали и коллеги из Министерства финансов. Мы совместно с ними приняли решение, что мы эту норму уберём из закона, потому что есть параллельный законопроект, принятый в третьем чтении, по внедрению системы "Единый сельхозналог". То есть у тех людей, которые не хотят платить налог на добавленную стоимость, а таких много среди сельхозтоваропроизводителей, потому что сейчас они теряют на этом НДС, они будут иметь такую возможность. Те, у кого определённый уровень оборота, обязаны работать с НДС. В этой ситуации наши поправки в части комиссионной торговли не нужны, потому что ситуация решается сама собой", — пояснил Алиханов.

Губернатор добавил, что изначально была договорённость с федеральными властями об одновременном принятии закона об ОЭЗ и поправок в налоговый кодекс. Однако именно из-за того, что этого не произошло, калининградское бизнес-сообщество забеспокоилось.

"К сожалению, так произошло, что они разминулись в один день по времени. Действительно, наверное, надо было проинформировать чуть заранее. Получилось как получилось. Главное — что есть решение для бизнеса, полностью устраивающее сейчас всех, кого это касалось — они удовлетворены решением. Уже была встреча, на которой Александр Владимирович (Шендерюк-Жидков — Прим. ред.) должен был всё разъяснить", — заключил Алиханов.