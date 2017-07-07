В ЦБ объяснили рост инфляции холодной погодой
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Во втором полугодии 2017 года может наблюдаться рост инфляции из-за холодной весны. Как сообщает РБК
, такие выводы содержатся в докладе, опубликованном на сайте Центробанка.
В бюллетене департамента исследований и прогнозирования "О чём говорят тренды" эксперты делают вывод о связи инфляции и холодной погоды. По их мнению, снижение урожая овощей и фруктов из-за весенних заморозков "повлечёт за собой ускорение сезонно очищенных темпов роста цен в третьем квартале 2017 года",
Эксперты увидели и другие причины возможного роста инфляции. Это "оживление потребительского спроса", которое может повлечь риски с точки зрения поддержания инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте.
В 2017 году в Калининграде из-за заморозков почти на три недели перенесли
начало весенних полевых работ. Фермеры лишились
раннего урожая клубники. В июне в России зафиксировали
рост цен на ряд овощей более чем в полтора раза. Это также связано с погодными условиями.
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