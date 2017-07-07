В ЦБ объяснили рост инфляции холодной погодой

Во втором полугодии 2017 года может наблюдаться рост инфляции из-за холодной весны. Как сообщает РБК , такие выводы содержатся в докладе, опубликованном на сайте Центробанка.

В бюллетене департамента исследований и прогнозирования "О чём говорят тренды" эксперты делают вывод о связи инфляции и холодной погоды. По их мнению, снижение урожая овощей и фруктов из-за весенних заморозков "повлечёт за собой ускорение сезонно очищенных темпов роста цен в третьем квартале 2017 года",

Эксперты увидели и другие причины возможного роста инфляции. Это "оживление потребительского спроса", которое может повлечь риски с точки зрения поддержания инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте.