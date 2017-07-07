Из-за погоды в России в полтора раза подорожали овощи

В июне в России зафиксирован рост цен на ряд овощей более чем в полтора раза. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.



Килограмм капусты в июне подорожал на 70%, картофеля — на 50%. Помимо этого, стали дороже репчатый лук и морковь. Причиной повышения цен называется аномально холодная летняя погода, из-за которой урожаи в этом году были поздними. Ожидается, что ситуация нормализуется, как только в продаже появится новый урожай.



При этом свежие помидоры, огурцы и яблоки стали дешевле — правда, незначительно по сравнению с подорожанием других продуктов. Колебания цен оказали влияние на уровень инфляции в апреле — июне.