Из-за погоды в Калининградской области на три недели перенесли начало весенних полевых работ

Из-за неблагоприятных погодных условий калининградские земледельцы потеряли часть озимых и почти на три недели перенесли начало традиционных весенних полевых работ. Об этом в пятницу, 9 июня, на оперативном совещании областного правительства сообщила руководитель регионального министерства сельского хозяйства Наталья Шевцова.



К настоящему времени гибель озимых зафиксирована на площади в 3,2 тысячи гектаров, что составляет около четырёх процентов общей площади этих культур. Глава минсельхоза признала, что последствия переувлажнения почвы отразятся на показателях урожая 2017 года. Напомним, К настоящему времени гибель озимых зафиксирована на площади в 3,2 тысячи гектаров, что составляет около четырёх процентов общей площади этих культур. Глава минсельхоза признала, что последствия переувлажнения почвы отразятся на показателях урожая 2017 года. Напомним, ущерб от гибели озимых культур в регионе составил 221 млн рублей.



"Если ущерб превысит 500 млн рублей, то будем обращаться за федеральной поддержкой", — отметила Шевцова.