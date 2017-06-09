Из-за погоды в Калининградской области на три недели перенесли начало весенних полевых работ
Из-за неблагоприятных погодных условий калининградские земледельцы потеряли часть озимых и почти на три недели перенесли начало традиционных весенних полевых работ. Об этом в пятницу, 9 июня, на оперативном совещании областного правительства сообщила руководитель регионального министерства сельского хозяйства Наталья Шевцова.
К настоящему времени гибель озимых зафиксирована на площади в 3,2 тысячи гектаров, что составляет около четырёх процентов общей площади этих культур. Глава минсельхоза признала, что последствия переувлажнения почвы отразятся на показателях урожая 2017 года. Напомним, ущерб от гибели озимых культур в регионе составил 221 млн рублей.
"Если ущерб превысит 500 млн рублей, то будем обращаться за федеральной поддержкой", — отметила Шевцова.
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