Ни одна компания пока не заявила о желании занять торговые площади "Вестера"

Освободившиеся в Калининградской области торговые площади "Вестера" пока никто не занял. Это выяснили журналисты "Business FM Калининград"
, опросив представителей крупнейших торговых компаний.
По словам представителя группы компаний "Дикси", руководителя пресс-службы ретейлера Владимира Русанова, они заинтересованы в качественных площадках для своих торговых сетей в регионах присутствия и рассматривают различные предложения, однако "пока говорить не о чем". В компании X5 Retail Group, в состав которой входит продуктовый сегмент "Пятёрочка", в ответ на запрос радиостанции сообщили, что в ближайшее время не планируют выходить в Калининград, а в крупнейшем французском ретейлере "Ашан" планы по расширению торговой сети комментировать отказались.
"Business FM Калининград" отмечает, что в числе возможных претендентов на торговые площади "Вестера" назывались немецкий Lidl, "Лента" из Санкт-Петербурга, а также присутствующие на калининградском рынке торговый дом "Семья" и группа "Дикси", которой принадлежит сеть супермаркетов "Виктория". Пока ни одна информация не получила официального подтверждения.
Напомним, в январе этого года сеть "Виктория" (ГК "Дикси") открыла восемь супермаркетов в Калининграде
— в помещениях, которые были выкуплены у компании "Седьмой континент" в декабре 2016 года. Недавно врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что несколько компаний ведут переговоры с "Вестером", чтобы забрать себе торговые объекты
. На прошлой неделе стало известно, что в Калининградской области закрылись или находятся на стадии закрытия порядка 22 универсамов и супермаркетов "Вестер" и "Сосед". В крупных магазинах сети, ещё открытых, организованы распродажи.
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