+23 °C
днем
+8 °C
ночью
28 июня 2017 г. 14:22
64 910 пользователей
за 24 часа на сайте
59.62 +0.13
Курс ММВБ на 28 июня 2017, 14:00
67.78 +0.3
Курс ММВБ на 28 июня 2017, 14:00
16.02 -0.3
Курс ЦБ на 29 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Экономика

Ни одна компания пока не заявила о желании занять торговые площади "Вестера"

10:24
  3187 2
Архив Клопс.Ru
Освободившиеся в Калининградской области торговые площади "Вестера" пока никто не занял. Это выяснили журналисты "Business FM Калининград", опросив представителей крупнейших торговых компаний.

По словам представителя группы компаний "Дикси", руководителя пресс-службы ретейлера Владимира Русанова, они заинтересованы в качественных площадках для своих торговых сетей в регионах присутствия и рассматривают различные предложения, однако "пока говорить не о чем". В компании X5 Retail Group, в состав которой входит продуктовый сегмент "Пятёрочка", в ответ на запрос радиостанции сообщили, что в ближайшее время не планируют выходить в Калининград, а в крупнейшем французском ретейлере "Ашан" планы по расширению торговой сети комментировать отказались.

"Business FM Калининград" отмечает, что в числе возможных претендентов на торговые площади "Вестера" назывались немецкий Lidl, "Лента" из Санкт-Петербурга, а также присутствующие на калининградском рынке торговый дом "Семья" и группа "Дикси", которой принадлежит сеть супермаркетов "Виктория". Пока ни одна информация не получила официального подтверждения.

Напомним, в январе этого года сеть "Виктория" (ГК "Дикси") открыла восемь супермаркетов в Калининграде — в помещениях, которые были выкуплены у компании "Седьмой континент" в декабре 2016 года. Недавно врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что несколько компаний ведут переговоры с "Вестером", чтобы забрать себе торговые объекты. На прошлой неделе стало известно, что в Калининградской области закрылись или находятся на стадии закрытия порядка 22 универсамов и супермаркетов "Вестер" и "Сосед". В крупных магазинах сети, ещё открытых, организованы распродажи.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Банкротство компании "Вестер"»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1061

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
n7pxnki6chhl0w
n7pxnki6chhl0w #
12:27
Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu
Ответить Цитировать
Jah
Jah #
14:02
Если мы не идём в Лидл, Лидл идёт к нам.
Ответить Цитировать

Новости по теме Банкротство компании "Вестер"

Фото новости
Алиханов: Несколько компаний ведут переговоры с "Вестером", чтобы забрать себе торговые объекты
26.06.1714:28
  8786 1
Фото новости
"Ну вот зачем тебе эти ласты": калининградцы скупают товары в закрывающихся супермаркетах "Вестер"
23.06.1715:15
  24487 4  
Фото новости
Калининградцы сообщают о массовом закрытии магазинов "Вестер" и "Сосед"
22.06.1712:40
  46365 65

Главные темы дня

"И вывезем в лес по частям": коллекторы пригрозили облить кислотой калининградку из-за долга в 20 тыс. рублей
27 июня 201721:36
  10413 12
"И вывезем в лес по частям": коллекторы пригрозили облить кислотой калининградку из-за долга в 20 тыс. рублей
Власти Калининграда назвали невозможным ремонт дорог ночью
Фото горячей новости
11:30
  1891 12
В Калининграде мужчина сорвался с высоты второго этажа, спускаясь из окна по простыням
Фото горячей новости
11:25
  2709 1
27-летняя калининградка погибла, наглотавшись таблеток
Фото горячей новости
11:04
  5248 1
В Калининграде в среду отключат свет на 27 улицах и светофор в центре города
Фото горячей новости
10:44
  2082 1

Лента новостей

Картинка
На ул. Невского в сторону Приморского кольца образовались пробки из-за ремонта дороги
14:17
  57 0
Картинка
Семнадцатилетний школьник не смог вылететь из Калининграда в Турцию из-за казуса с документами
13:56
  516 0
Картинка
Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки
13:44
  455 0
Картинка
В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев
13:21
  359 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  688 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  6143 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo