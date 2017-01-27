В Калининграде открылись восемь супермаркетов "Виктория" в помещениях закрытого "Седьмого континента"

Сеть "Виктория" открыла восемь супермаркетов в Калининграде — в помещениях, которые были выкуплены у компании "Седьмой континент" в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Дикси". В новых супермаркетах будет представлена местная продукция: томаты, зелень, грибы, сыр и молоко от производителей Багратионовского, Гвардейского, Полесского районов Калининградской области. В отдельных категориях доля местных поставщиков достигает 90%.
Совокупная торговая площадь восьми супермаркетов — около 11 тысяч кв. м. На работу в новые супермаркеты принято
более трехсот человек из числа бывших сотрудников "Седьмого континента".
Долгое время в "Дикси групп" опровергали
информацию о покупке "Седьмого континента". С 10 декабря 2016 года "Седьмой континент" прекратил
приёмку товаров у поставщиков. Это сопровождалось тотальной распродажей оставшегося товара. "Седьмой континент" установил скидку в 50% на алкоголь и непродовольственные товары и в 30% — на продовольственные.
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