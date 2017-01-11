"Дикси" трудоустроил более 300 работников закрывшихся калининградских супермаркетов "Седьмой континент"
Группа компаний "Дикси" приняла на работу более 300 бывших сотрудников приобретённых ранее калининградских магазинов "Седьмой континент".
Супермаркеты планируется открыть под вывесками "Виктория". Первые магазины откроют двери уже в конце текущего месяца.
Директор дивизиона "Виктория" Олег Жуников сообщил, что при найме сотрудников предпочтение отдают квалифицированным кадрам с опытом работы. Люди, которые успешно прошли аттестацию и обучение, уже получили предложение о работе. Напомним, что в декабре минувшего года ГК "Дикси" приобрела 12 торговых объектов сети "Седьмой континент". Они перешли в управление дивизиона "Виктория".
Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов говорил
, что "Дикси" предоставит рабочие места сотрудникам закрывшихся супермаркетов "Седьмой континент". Всего работу потеряли около 400 человек.
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