Алиханов: Предпринимателей с прозрачной деятельностью нужно освобождать от таможенных формальностей

Таможенные проверки предпринимателей должны проводиться, исходя из принципа презумпции добросовестности. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
Заявление прозвучало на публичном балансовом мероприятии Открытого правительства. Оно прошло в Светлогорске.
"Большой пласт предложений попал в наши поправки к закону "Об Особой экономической зоне Калининградской области". Учтены наши предложения по поводу совмещения бухгалтерского и таможенного учета. И я очень надеюсь, что после принятия закона, процедура идентификации станет ещё более прозрачной и более простой", – отметил Алиханов.
По словам главы региона, принцип презумпции добросовестности заложен в пакет инициатив, которые правительство области разработало совместно с предпринимателями. Он касается процедуры идентификации товаров, помещённых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. В ФТС России предложили создать "белый список" предпринимателей, которые готовы предоставить таможне доступ к базе данных своей продукции онлайн.
"Нужно уходить не только в сферу наказания, но и в сферу поощрения за максимальное раскрытие информации участниками ВЭД. В этом случае через риск-ориентированный подход предприятие переходит в тот самый "белый список". Но если он совершает нарушение, то рискует потерять это преимущество и, соответственно, будет нести дополнительные затраты", – заявил Алиханов.
Предложение поддержал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что презумпция добросовестности означает возможность предпринимателя доказать достоверность сведений. Он также отметил, что нарушения, которые не являются способом уменьшения таможенной стоимости, можно "простить с точки зрения привлечения к ответственности".
В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят
систему с льготами по страховым взносам для резидентов особой экономической зоны. Соответствующий закон о калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение
в администрацию президента. Алиханов заявлял
, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ.
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