Калининградская область планирует за три года выпустить гособлигации на 9 млрд рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области за три года планируется выпустить государственных ценных бумаг на общую сумму в 9 млрд рублей. Об этом сообщается в проекте
постановления регионального правительства, размещённом в разделе публичных обсуждений на официальном сайте кабмина.
Предельный объём гособлигаций Калининградской области на 2017 год в документе предлагается установить в сумме 2 млрд рублей. На 2018 и 2019 годы — 3 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.