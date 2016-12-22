В пятницу состоится дебютный выпуск облигаций Калининградской области
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
В пятницу, 23 декабря, состоится дебютный выпуск облигаций Калининградской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Номинальная стоимость одной облигации составляет тысячу рублей. Всего выпустят миллион таких ценных бумаг. Соответственно, объём первого выпуска оценивается в миллиард рублей.
Срок обращения облигаций составит пять лет.
Врио вице-премьера правительства Калининградской области Эдуард Батанов рассказал, что уровень доходности по госбумагам составит порядка 10—11%. Купон по облигациям не облагается налогом.
Приобрести ценные бумаги через участников профессионального рынка могут как физические, так и юридические лица. Получать доход они смогут ежеквартально.
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