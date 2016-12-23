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Первые калининградские облигации: что это такое и зачем в них инвестировать

Автор: Наталья Ромашина
22 декабря 201617:24
  1677 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
С 23 декабря на Московской фондовой бирже в продаже появятся облигации региона — это дебютный выпуск на сумму миллион рублей. 

Купить их смогут не только банки или инвестиционные компании, но и в принципе любой желающий. Стоимость одной облигации составит тысячу рублей.

Что такое облигация

Если говорить простым языком, то облигация — это документ о том, что некто (в данном случае власти региона — Прим. ред.) берёт какую-то сумму в долг (стоимость облигации — Прим. ред.) и обещает её вернуть в обозначенный срок, выплатив проценты.

То есть, по сути, покупая облигацию, человек даёт в долг.

Калининградская область выпускает такие бумаги впервые, но она, конечно, не первая. По тому же принципу работают евробонды. А в прошлом году впервые облигации разместили на Московской бирже власти Новосибирска. К настоящему моменту они все свои долги по этим ценным бумагам уже погасили.

Зачем это Калининградской области

Регион таким образом может взять в долг у населения, если денег в бюджете не хватает.

В чём плюсы для покупателя

В покупке облигаций есть два плюса. Во-первых, процент по облигациям выше среднего процента по депозитам. Если в банк можно положить деньги на пять лет в среднем под 7—9%, то по облигациям прибыль составит 10—11% — именно такую цифру назвал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов, говоря о доходности этих ценных бумаг.

Во-вторых, купон по облигациям не облагается налогом, что, опять же, экономия.

В чём риски

Если сравнивать депозит в банке и покупку облигаций региона, то разница в том, что в банке существует страхование вкладов, а при покупке облигаций страховка не предусмотрена.

То есть если при банкротстве банка страховая компания вернёт деньги или хотя бы их часть (не более 1,4 млн рублей — Прим. ред.), то в случае с покупкой облигаций таких гарантий нет.

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