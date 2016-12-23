Первые калининградские облигации: что это такое и зачем в них инвестировать

С 23 декабря на Московской фондовой бирже в продаже появятся облигации региона — это дебютный выпуск на сумму миллион рублей.
Купить их смогут не только банки или инвестиционные компании, но и в принципе любой желающий. Стоимость одной облигации составит тысячу рублей.
Что такое облигация
Если говорить простым языком, то облигация — это документ о том, что некто (в данном случае власти региона — Прим. ред.) берёт какую-то сумму в долг (стоимость облигации — Прим. ред.) и обещает её вернуть в обозначенный срок, выплатив проценты.
То есть, по сути, покупая облигацию, человек даёт в долг.
Калининградская область выпускает такие бумаги впервые, но она, конечно, не первая. По тому же принципу работают евробонды. А в прошлом году впервые облигации разместили на Московской бирже власти Новосибирска. К настоящему моменту они все свои долги по этим ценным бумагам уже погасили.
Зачем это Калининградской области
Регион таким образом может взять в долг у населения, если денег в бюджете не хватает.
В чём плюсы для покупателя
В покупке облигаций есть два плюса. Во-первых, процент по облигациям выше среднего процента по депозитам. Если в банк можно положить деньги на пять лет в среднем под 7—9%, то по облигациям прибыль составит 10—11% — именно такую цифру назвал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов, говоря о доходности этих ценных бумаг.
Во-вторых, купон по облигациям не облагается налогом, что, опять же, экономия.
В чём риски
Если сравнивать депозит в банке и покупку облигаций региона, то разница в том, что в банке существует страхование вкладов, а при покупке облигаций страховка не предусмотрена.
То есть если при банкротстве банка страховая компания вернёт деньги или хотя бы их часть (не более 1,4 млн рублей — Прим. ред.), то в случае с покупкой облигаций таких гарантий нет.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.