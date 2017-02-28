Алиханов: Законодательство по ОЭЗ не содержит стимулов для дополнительного инвестпотока

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил об отсутствии в законодательстве стимулов для роста инвестиционной активности. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Во время сессии "Повышение эффективности инвестиций — ТОСЭР", которая прошла в рамках форума в Сочи во вторник, 28 февраля, глава региона сказал: "Несмотря на то что законодательство и по ОЭЗ, и по ТОРам у нас относительно неплохое, тем не менее, по моему личному мнению, в нём до сих пор не заложено достаточного инструментария по стимулированию дополнительного инвестпотока. Он там просто отсутствует. Этих стимулов там нет. Если мы хотим действительно качественного инвестора, который преображал бы территорию и осуществлял серьёзные инвестиции, то нужно думать о глобальных трансформациях таких льготных режимов".



Алиханов отметил, что на стимулирование инвестпотока направлены поправки в федеральные законы о регулировании хозяйственной деятельности в Калининградской области. На этапе подготовки предложений по этим поправкам озвучивались идеи от Калининградской области, которые не были поддержаны.

У нас была мысль привязать получение льгот по соцвзносам к высокой заработной плате, сделав эту льготу не для предприятия, а под каждого работающего человека. То есть если он получает зарплату выше определённого уровня, то к нему применяются пониженные соцвзносы. Это позволяет создать широкий средний класс людей с относительно высоким средним уровнем дохода. Эту мысль стоило бы как минимум посчитать и проработать, — подчеркнул Алиханов.

Врио губернатора рассказал и об идее новых механизмов продления срока льгот. "Условно говоря, ты вложил 300 миллионов рублей, работаешь. Но у тебя через три-четыре года, может быть, технологический цикл меняется — нужно приобретать новое оборудование. Но тебе это не очень интересно, потому что уже прошло время, инвестицию, попавшую под льготу, ты уже не сможешь максимизировать. Ты дробишь бизнес, начинаешь создавать отдельные юрлица, различные схемы. А если бы мы могли за счёт этих пролонгаций при новых крупных инвестициях в рамках тех же резидентов предоставлять какие-то дополнительные льготы, то, мне кажется, это, с одной стороны, серьёзно оздоровило бы ситуацию с точки зрения налоговых схем, а с другой стороны — простимулировало бы дополнительный инвестпоток", — сказал Алиханов.