Стоимость литра бензина в Калининграде перевалила за 41 рубль

Стоимость бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС в Калининграде превысила 41 рубль. Это показал мониторинг, проведённый Клопс.Ru.
В среднем 95-й бензин продаётся в областном центре по 40,80 рубля за литр. При этом в декабре бензин перешагнул отметку в 40 рублей за литр. Самый продаваемый бензин в России — АИ-92 — реализуется по цене 38,60 руб./л. Средняя стоимость зимнего дизельного топлива в области составляет 39 рублей.
По словам директора филиала ООО "Компания БКС" Виталия Багаманова, в этом году рост цен на автомобильное топливо ожидается на уровне инфляции в стране.
"Бензин — тот товар, за которым всегда следят, равно как за ценами на хлеб. Власти могут сдерживать рост его стоимости. Скорее всего, в 2017 году цена будет расти на уровень инфляции", — отметил Багаманов.
По его словам, на увеличение цен влияют акцизы, включённые в стоимость каждого литра. Дорожающая нефть не сильно влияет на ситуацию. Высокая стоимость топлива — по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом — объясняется удалённостью региона от нефтеперерабатывающих заводов.
"60% стоимости бензина — это различные акцизы и налоги. Поэтому колебание цен на нефть на биржах не имеет серьёзного влияния на стоимость бензина на заправках", — отметил Багаманов.
Автомобильное топливо растёт в цене
в Калининградской области уже несколько месяцев подряд. Даже когда в других регионах отмечалось снижение, в самом западном регионе России наблюдался рост.
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