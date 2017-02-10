Россия приостановила ввоз птицы и яиц из Румынии, Хорватии, Швеции и Чили
Россельзознадзор временно приостановил ввоз птицы и яиц из четырёх государств. Об этом сообщает РИА Новости
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В связи с гриппом птиц ограничены поставки из Румынии, Хорватии и Швеции. Также вводится временный запрет на перевозку данной продукции по территории России.
Ограничения коснулись и продуктов из Чили: из этой страны приостановлен ввоз живой птицы, яиц, курятины и кормов. Это связано с низкопатогенным гриппом птиц, выявленным в регионе Вальпараисо.
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