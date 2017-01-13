Глава Минэкономразвития заявил о возможном сохранении Резервного фонда в 2017 году

У России появилась возможность сохранения Резервного фонда по итогам 2017 года. Во время выступления на Гайдаровском форуме глава министерства экономического развития Максим Орешкин отметил, что фонд может быть сохранён из-за относительно высоких цен на нефть. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Что касается бюджетной системы, то в этом году, с учётом того что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность серьёзно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить его по итогам этого года", — сказал Орешкин.