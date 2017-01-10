За декабрь 2016 года Минфин потратил половину средств Резервного фонда
За декабрь прошлого года Резервный фонд России сократился наполовину. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минфина.
Средства в иностранной валюте на сумму в 966,9 млрд рублей были направлены на перекрытие дефицита федерального бюджета.
По состоянию на 1 января 2017 года объём Резервного фонда страны составил 972,13 млрд рублей.
В декабре прошлого года в Минфине озвучили
планы по тратам Резервного фонда на ближайшие два года. Замглавы ведомства Татьяна Нестеренко говорила, что из фонда "будет взято всё, что положено".
Ранее председатель Счётной палаты России Татьяна Голикова говорила, что в 2017 году средства Резервного фонда будут полностью исчерпаны и правительству придётся задействовать Фонд национального благосостояния.
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