Министр экономического развития РФ: Рублёвые активы стали самыми крепкими в мире
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время экспертной дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, которая состоялась в рамках Гайдаровского форума, сообщил, что рублёвые активы стали самыми крепкими и сильными в мире. Об этом сообщает
Интерфакс.
Орешкин отметил, что в последние два года иностранные компании опасались, что в России будет сохраняться нестабильность динамики инфляции и нестабильность на финансовых рынках. "В результате мы видим, что рубль и рублёвые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире".
Глава Минэкономразвития отметил, что компании, инвестирующие в российскую экономику, получат более высокую отдачу.
"Те, кто будет ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении. Поэтому я всех иностранных коллег приглашаю делать инвестиции", — сказал Орешкин.
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