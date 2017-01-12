Министр экономического развития РФ: Рублёвые активы стали самыми крепкими в мире

Министр экономического развития России Максим Орешкин во время экспертной дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, которая состоялась в рамках Гайдаровского форума, сообщил, что рублёвые активы стали самыми крепкими и сильными в мире. Об этом сообщает Интерфакс.



Орешкин отметил, что в последние два года иностранные компании опасались, что в России будет сохраняться нестабильность динамики инфляции и нестабильность на финансовых рынках. "В результате мы видим, что рубль и рублёвые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире".



Глава Минэкономразвития отметил, что компании, инвестирующие в российскую экономику, получат более высокую отдачу.



"Те, кто будет ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении. Поэтому я всех иностранных коллег приглашаю делать инвестиции", — сказал Орешкин.