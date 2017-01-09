Орешкин: Бедность является серьёзным ограничением роста российской экономики
Максим Орешкин. Фото с сайта minfin.ru
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что бедность населения является серьёзным ограничением роста экономики в стране. Он заявил
об этом в интервью "Коммерсанту".
"Бедность является серьёзным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьёзная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас — это семьи с детьми", — сказал министр.
Орешкин отметил, что в настоящее время проблема бедности в экономике страны важнее проблемы неравенства. "Понятно, что стратегически надо стремиться и к снижению неравенства", — сказал он.
Одной из ключевых задач экономики Орешкин назвал преодоление демографических ограничений. Он отметил, что необходимо выработать комплекс решений по увеличению численности экономически активного населения, снижению безработицы и повышению производительности.
"Задача властей — создать условия для максимально возможной реализации потенциала каждого человека, живущего в нашей стране", — заключил министр.
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