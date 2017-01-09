Орешкин: Бедность является серьёзным ограничением роста российской экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что бедность населения является серьёзным ограничением роста экономики в стране. Он заявил об этом в интервью "Коммерсанту".



"Бедность является серьёзным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьёзная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас — это семьи с детьми", — сказал министр.



Орешкин отметил, что в настоящее время проблема бедности в экономике страны важнее проблемы неравенства. "Понятно, что стратегически надо стремиться и к снижению неравенства", — сказал он.



Одной из ключевых задач экономики Орешкин назвал преодоление демографических ограничений. Он отметил, что необходимо выработать комплекс решений по увеличению численности экономически активного населения, снижению безработицы и повышению производительности.



"Задача властей — создать условия для максимально возможной реализации потенциала каждого человека, живущего в нашей стране", — заключил министр.