Евро потерял 60 копеек по отношению к рублю

Рубль начал вторник, 3 декабря, с укрепления по отношению к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль укрепился по отношению к доллару на 23 копейки, а по отношению к евро - на 57 копеек. Однако официальный курс валюты, установленный 31 декабря Центробанком, остается неизменным вплоть до 9 января. Сейчас стоимость доллара официально установлена на отметке 60,65 рубля, евро - 63,81.