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Главная Новости Экономика

С нового года россияне могут платить налоги друг за друга

10:00
  641 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
С нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Теперь россияне могут оплачивать налоги за других людей. Об этом сообщает Life.
 
Раньше возникала проблема с поступлением средств, внесённых третьим лицом на счёт. Теперь в платёжных поручениях появились поля  для отдельного внесения ИНН плательщика и ИНН человека, за кого вносятся деньги.
 
Если внесено больше средств, чем требуется, они будут возвращены налогоплательщику, на чей счёт поступили.
 

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