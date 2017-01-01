С нового года россияне могут платить налоги друг за друга

С нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Теперь россияне могут оплачивать налоги за других людей. Об этом сообщает Life

Раньше возникала проблема с поступлением средств, внесённых третьим лицом на счёт. Теперь в платёжных поручениях появились поля для отдельного внесения ИНН плательщика и ИНН человека, за кого вносятся деньги.

Если внесено больше средств, чем требуется, они будут возвращены налогоплательщику, на чей счёт поступили.