Кудрин: Экономика постепенно выходит из кризиса

Российская экономика постепенно выходит из кризиса. В этом уверен глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Как рассказал бывший министр финансов в эфире телеканала "Россия24" , уже в начале 2017 года экономика покажет небольшой рост. Кроме того, к 2021 году экономика выйдет на уровень роста в 3%, считает Кудрин.

Среди проблем он отметил неустойчивость цен на нефть, а также наличие большого количества факторов, которые могут повлиять на объём её добычи. Также экс-министр рассказал, что к февралю Центр стратегических разработок, которым он руководит, подготовит предложения по Стратегии развития России до 2024 года.