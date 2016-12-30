Кудрин: Экономика постепенно выходит из кризиса
Российская экономика постепенно выходит из кризиса. В этом уверен глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Как рассказал бывший министр финансов в эфире телеканала "Россия24"
, уже в начале 2017 года экономика покажет небольшой рост. Кроме того, к 2021 году экономика выйдет на уровень роста в 3%, считает Кудрин.
Среди проблем он отметил неустойчивость цен на нефть, а также наличие большого количества факторов, которые могут повлиять на объём её добычи. Также экс-министр рассказал, что к февралю Центр стратегических разработок, которым он руководит, подготовит предложения по Стратегии развития России до 2024 года.
Ранее Центр Кудрина прогнозировал
двукратный рост ВВП страны к 2035 году.
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