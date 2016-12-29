ЦБ отозвал лицензии у НКБ и "Банка на Красных Воротах"

Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии у московского "Банка на Красных Воротах" и банка "НКБ". Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.



Решение в отношении первой кредитной организации было принято из-за высокорискованной политики, которая привела к банкротству банка.



"Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности", — говорится на сайте регулятора.



Что касается НКБ, то ЦБ посчитал, что организация не исполняет федеральные законы.



НКБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введённого запрета на осуществление отдельных банковских операций", — поясняется в решении.