"Храброво" берёт заём в 200 млн рублей на реконструкцию аэровокзального комплекса
Акционерное общество "Аэропорт Храброво" берёт заём в 200 млн рублей у ООО "Новапорт Инвест" под 14% годовых. Срок займа составит 10 лет. За это время "Храброво" выплатит 476,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена
на официальном портале госзакупок.
"Сумма займа должна быть направлена на исполнение обязательств по оплате договорной цены по договору строительного подряда на реконструкцию аэровокзала аэропорта "Храброво", заключённому между АО "Аэропорт "Храброво" и ООО "Еврогрупп", — указано в документах закупки.
Общая стоимость реконструкции составит 2,287 млрд рублей.
Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил
, что новый корпус аэровокзального комплекса "Храброво" планируют ввести в эксплуатацию к маю 2017 года. Он отмечал, что новый собственник аэропорта — компания "Новапорт" — активно наращивает темпы работ.
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