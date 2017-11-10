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Главная Новости Образование

В трёх институтах БФУ им. Канта перенесут каникулы из-за чемпионата мира по футболу

13:56
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В 2018 году в БФУ им. Канта будут изменены сроки летних каникул из-за проведения чемпионата мира по футболу. Об этом Клопс.Ru рассказала директор департамента по связям с общественностью Юлия Шкуркина.

Студентам института гуманитарных наук, инженерно-технического института и института природопользования, территориального развития и градостроительства нужно будет сдать экзамены до 7 мая 2018 года. После этого учащиеся (за исключением выпускников) и преподаватели смогут отдыхать до 15 июля, а затем занятия для них возобновятся.

"Мы не сокращаем учебную программу, мы переносим каникулы в связи с таким, безусловно, важным событием, как чемпионат мира по футболу. Количество учебных часов останется прежним", — пояснила Шкуркина.

Кроме того, выпускников этих институтов переселят на время в другие общежития. "Общежития, в которых проживают студенты указанных институтов, на период каникул предполагается предоставить для проживания волонтёров и сотрудников правоохранительных органов", — отметила Шкуркина.

Как пишет "Коммерсант", вузы Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Самары уже сообщили об изменении учебных программ в связи с чемпионатом. Это связано с тем, что учащимся предпишут покинуть общежития до начала матчей чемпионата — в освободившихся помещениях разместятся сотрудники Росгвардии и полици

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