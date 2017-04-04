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Главная Новости Деньги

Журналисты подсчитали стоимость минимальной продуктовой корзины калининградца

15:37
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Фото из архива Клопс.Ru
Житель Калининградской области вынужден тратить на питание около 300 рублей ежедневно. Об этом, проведя собственный подсчёт, сообщает Общественное российское телевидение.

В минимальную продуктовую корзину необходимых продуктов вошли буханка хлеба, литр молока, десяток яиц, курица и килограмм картофеля.

Самый дешёвый продуктовый набор оказался в Калужской области — 240 рублей. От 200 до 300 рублей тратят Адыгея, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Ивановская, Владимирская, Калининградская, Калужская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области и Севастополь.

Самые дорогие продукты питания, согласно опросу, оказались на Камчатке, Сахалине, в Хабаровске и в Магадане. Антирекорд у Чукотки — 970 рублей за стандартную продуктовую корзину.

О том, какие продукты дешевле в Эльблонге, чем в Калининграде, и насколько, читайте в этой заметке. Насколько отличаются цены на рынках Москвы и Калининграда, смотрите здесь.

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