Журналисты подсчитали стоимость минимальной продуктовой корзины калининградца
В минимальную продуктовую корзину необходимых продуктов вошли буханка хлеба, литр молока, десяток яиц, курица и килограмм картофеля.
Самый дешёвый продуктовый набор оказался в Калужской области — 240 рублей. От 200 до 300 рублей тратят Адыгея, Кабардино-Балкария, Марий Эл, Ивановская, Владимирская, Калининградская, Калужская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области и Севастополь.
Самые дорогие продукты питания, согласно опросу, оказались на Камчатке, Сахалине, в Хабаровске и в Магадане. Антирекорд у Чукотки — 970 рублей за стандартную продуктовую корзину.
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