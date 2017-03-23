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Главная Новости Деньги

В полиции назвали средний размер взятки в Калининградской области

Автор: Владимир Аксёнов
11:43
  373 2
Фото из архива Клопс.Ru
Средний размер взятки в Калининградской области увеличился на 56% и в 2016 году составил 104 тысячи рублей. Об этом во время заседания Калининградской областной думы сообщил начальник Управления МВД Игорь Илларионов в четверг, 23 марта.
 
Напомним, что, по данным МВД, в 2015 году средний размер взятки по России составил 208 тысяч рублей. По сравнению с 2014-м этот показатель вырос почти в два раза.
 
В марте начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-майор полиции Андрей Курносенко сказал, что средний размер взятки в стране — 328 тыс. рублей.  

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2 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
12:05
Ювелирная работа! Прейскурант взяток известен, а взяточники и взяткодатели - на свободе. 
Интересно, а за такую свободу - тоже есть свой прейскурант? Или общий, универсальный?
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romeo
eo rom #
12:07
То бишь, МВД перешло от нудной ловли взяточников к кропотливой работе статистов?
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