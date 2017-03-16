В МВД рассказали, что средний размер взяток в России увеличился на 75%

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-майор полиции Андрей Курносенко рассказал о проблеме взяточничества в России. Об этом сообщает "Коммерсант".



По словам представителя МВД, средний размер взятки в стране составляет 328 тыс. рублей. Эта сумма на 75% выше, чем в 2015 году. Курносенко отметил, что часто сумма незаконных вознаграждений гораздо выше. Генерал-майор полиции рассказал, что экс-начальник управления расквартирования и строительства — замначальника тыла главкомата внутренних войск МВД России подозревается в незаконном получении моторной лодки и двух гидроциклов на сумму 2,6 млн рублей. Так директор одной из коммерческих организаций планировал отблагодарить должностное лицо за заключение контрактов на строительство. Общая сумма госконтрактов составила более 2 млрд рублей.



"В конце февраля в суд было передано дело бывшего заместителя губернатора Рязанской области Дмитрия Андреева. Сотрудники ГУЭБиПК и УЭБиПК УМВД России по Рязанской области установили факт получения чиновником от гендиректора сельхозпредприятия незаконного вознаграждения в виде подмосковной квартиры стоимостью порядка 4,5 млн рублей, при этом документы на недвижимость были оформлены на его сына. Кроме того, по ходу расследования наши сотрудники выяснили, что от другого сельхозпроизводителя чиновник за общее покровительство и решение ряда вопросов получил Toyota Land Cruiser, ему также были оказаны услуги имущественного характера на общую сумму более 1,6 млн рублей", — привёл Курносенко ещё один пример.



Представитель МВД отметил, что коррупционные схемы постоянно меняются и появляются новые методы конспирации. Часто в последнее время используются для получения взяток подставные фирмы, различные электронные платёжные системы. Незаконно благодарят должностных лиц в виде услуг нематериального характера. Факты получения таких благодарностей сложно доказать.