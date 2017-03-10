Стало известно, кого россияне считают виновным в коррумпированности сотрудников
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Большая часть жителей России считают, что в коррумпированности сотрудников виновато неверное устройство системы организаций, в которых те трудятся. Такой ответ дали 52% опрошенных. Соответствующие данные опубликованы
на официальном сайте ВЦИОМ.
42% опрошенных считают, что в коррумпированности работников виноваты только отдельные лица. По мнению большей части жителей страны, ответственность за получение взятки должен нести именно коррупционер, а не его начальство. Так сказали 64% россиян. Наказывать руководство предложили четверть респондентов.
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