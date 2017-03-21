В Калининградской области на программу доступного жилья потратят более 2 млрд рублей за 2017 год

В Калининградской области на реализацию государственной программы "Доступное и комфортное жильё" в 2017 году планируется направить более 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в распоряжении правительства региона.



В документе указано, что из областного бюджета в общей сложности на реализацию программы планируется направить в текущем году более 951 млн рублей. Софинансирование из федерального бюджета запланировано на уровне 915,583 млн рублей. Из средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" выделят более 214 млн рублей. Из муниципальных бюджетов — более 78 млн рублей. Софинансирование иных организаций в общей сложности составит более 23 млн рублей.