В Калининградской области квартира стоит в среднем в 2,3 раза дешевле частного дома — исследование

В Калининградской области частный дом стоит в 2,3 раза дороже квартиры. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на портале "Мир квартир".



Если житель региона решит сменить жильё в многоквартирном доме на индивидуальное строение, то в среднем ему необходимо будет доплатить порядка 4,2 млн рублей. Средняя стоимость квартиры в Калининградской области — около 3,2 млн рублей, а стоимость частного дома — около 7,3 млн рублей.



Разница в стоимости в 2,3 раза зафиксирована исследователями также в Севастополе и Томской области. Самая большая разница (3,5 раза) отмечена в республиках Крым и Дагестан. Самая небольшая разница (115 тыс. рублей и 39 тыс. рублей) в стоимости квартир и частных домов — в республике Тыва и Забайкальском крае.