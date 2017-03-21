В Калининградской области квартира стоит в среднем в 2,3 раза дешевле частного дома — исследование
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области частный дом стоит в 2,3 раза дороже квартиры. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного
на портале "Мир квартир".
Если житель региона решит сменить жильё в многоквартирном доме на индивидуальное строение, то в среднем ему необходимо будет доплатить порядка 4,2 млн рублей. Средняя стоимость квартиры в Калининградской области — около 3,2 млн рублей, а стоимость частного дома — около 7,3 млн рублей.
Разница в стоимости в 2,3 раза зафиксирована исследователями также в Севастополе и Томской области. Самая большая разница (3,5 раза) отмечена в республиках Крым и Дагестан. Самая небольшая разница (115 тыс. рублей и 39 тыс. рублей) в стоимости квартир и частных домов — в республике Тыва и Забайкальском крае.
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