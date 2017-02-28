Исследование: калининградцам нужно копить на жильё чуть более девяти лет
Среднестатистическому жителю Калининграда необходимо потратить 9,1 года на то, чтобы накопить на квартиру. Об этом свидетельствуют
данные исследования портала "Мир квартир".
Для того чтобы накопить средства в указанный срок, заработная плата калининградца должна быть не менее 29 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом срок накопления сократился на 7 месяцев, в исследовании 2016 года он составлял 9,8 года.
Эксперты смоделировали ситуацию, когда для покупки жилья зарплата одного из членов семьи откладывалась целиком. Доходы, помимо основного заработка, банковские проценты, возможность продать уже имеющееся жильё или взять ипотеку не учитывались.
Калининградская область оказалась на 16-м месте среди регионов страны по срокам накопления на жильё. Средняя стоимость недвижимости в Калининграде составляет более трёх млн рублей. Кроме жителей нашего региона, 9,1 года необходимо на накопление денег на квартиру жителям Алтайского края. Рядом с регионом расположились также Калужская область и Северная Осетия.
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