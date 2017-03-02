В Госдуме решили, как будет рассчитываться плата за общедомовые нужды
Плату за расходы на общедомовые нужды будут рассчитывать и по нормативам, и по показаниям общедомовых счётчиков — такова основная идея законопроекта, который подготовили депутаты Госдумы. Об этом в четверг, 2 марта, пишет Газета.Ru.
Суть в следующем: если показатели общедомового счётчика окажутся меньше норматива, то жильцы оплатят установленную нормами сумму. А вот если больше — гражданам придётся заплатить по счётчику.
В законопроекте говорится, что в некоторых регионах возникают случаи, когда фактическое потребление ресурсов в целях содержания общедомового имущества, определяемое разницей между показаниями общедомового прибора учёта и суммой показаний индивидуальных приборов учёта, оказывается ниже норматива.
"Такие высокие нормативы потребления, установленные в регионах, приводят к существенному увеличению размера платы на общедомовые нужды, а следовательно, и увеличению размера платы за жилищно-коммунальные услуги", — говорится в законопроекте.
В Калининградской области новый размер платы за общедомовые нужды установят
до 1 июня. Пока что с 1 января плата за ресурсы, затраченные на общедомовые нужды (вода, электричество), включается в квитанцию управляющей компании — в графу "плата за содержание жилья". Плата за ОДН производится по нормативу
и напрямую зависит от площади квартиры (из расчёта за 1 м кв.). Показания же общедомовых счётчиков холодной, горячей воды и электроэнергии в домах, которые обслуживают УК, ТСЖ и кооперативы, больше не используются при начислении платы.
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