Калининградцы зря потратились на общедомовые счётчики: пять новшеств в сфере ЖКХ

С 1 января 2017 года утверждён новый порядок оплаты услуг ЖКХ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ касается предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Директор калининградской компании "Симплекс", которая производит коммунальные расчёты, Дмитрий Васейко выделил пять основных изменений, которые могут повлиять на жизнь и кошельки калининградцев.

1. Плату за ОДН будут считать по нормативам — о счётчиках можно забыть

Плата за ресурсы, затраченные на общедомовые нужды (вода, электричество), будет включена в квитанцию управляющей компании — в графу "плата за содержания жилья".

Плата за ОДН будет производиться по нормативу и напрямую зависеть от площади квартиры (из расчёта за 1 м кв.), но итоговая сумма для собственников сильно не изменится по сравнению с 2016-м.

Показания общедомовых счётчиков холодной, горячей воды и электроэнергии в домах, которые обслуживают УК, ТСЖ и кооперативы, больше не используются при начислении платы.

Сейчас нормативы на ОДН (общедомовые нужды) в большинстве многоквартирных домов следующие:

Тариф на холодную воду составляет 24,21 руб./м3; — на горячую воду — 162,84 руб./м3; — на электроэнергию — 3,79 руб./кВтч.

Чтобы понять, сколько вы заплатите за ОДН, надо представлять себе, какова площадь общего имущества дома:

Как получились эти цифры? Возьмём для примера воду. На 1 "квадрат" общей площади дом потребляет: 33,206 / 6293,34 = 0,005276 кубов. За холодную воду владельцам указанной квартиры нужно заплатить 47,8*24,21*0,005276 = 6,1 руб.

Кто будет платить больше?

Увеличится плата для жителей домов, где ОДН по счётчику постоянно был меньше норматива. Как правило, это дома, в которых собственники жилья своевременно и одновременно сообщают показания счётчиков и следят за тем, чтобы ОДН не увеличивался. Жильцам теперь в любом случае придётся оплачивать весь норматив.



ОДН может превышать норматив в тех домах, где управляющая компания оказывает дополнительные услуги, требующие дополнительного потребления воды или электроэнергии сверх минимального перечня (чаще производится уборка подъезда, полив цветов, электрообогрев подъезда и т. п.).

Напомним, в октябре в Калининградской области завершили установку общедомовых счётчиков. Именно из-за их отсутствия калининградцам приходили дополнительные квитанции с долгами за отопление: людям пришлось платить за полные месяцы предоставления услуги, даже если получали они её лишь несколько дней.

С 1 июня 2017 года появится ОДН на водоотведение — правительство Калининградской области должно принять новые нормативы, в том числе норматив отведения сточных вод для содержания общего имущества.

2. Упрощён порядок отключения должников

Раньше перед отключением должника от горячей воды или электричества нужно было дважды проинформировать его — заказным письмом с уведомлением за 20 дней и ещё раз, под роспись, за три дня до отключения. Теперь отключить должника от ресурсов значительно проще.

Во-первых, уведомление направляется только один раз — за 20 дней до предполагаемого отключения. Во-вторых, потребовать оплаты теперь можно в очередной квитанции, по телефону (с записью разговора), с помощью sms и e-mail-сообщения и даже на официальном сайте исполнителя коммунальных услуг (с соблюдением закона о персональных данных, конечно). Если задолженность не будет погашена в срок — можно отключать. А вот возобновление предоставления коммунальных услуг возможно после оплаты не только долга, но и расходов поставщика на отключение и подключение должника.

3. Жителям квартир без счётчиков придётся платить больше

Нередки случаи, когда в квартире нет счётчиков и прописан один человек — за него и идёт оплата по нормативу. А по факту может проживать несколько человек. Теперь в такой ситуации будет начисляться плата по нормативу, умноженному на количество собственников такой квартиры.

Управляющая компания сможет с привлечением членов совета дома составить акт о фактическом количестве проживающих в квартире и сразу же использовать эти данные в расчётах. Раньше следовало направить такой акт в органы миграции и дождаться составления соответствующего административного протокола, что не добавляло оперативности.

4. Перерасчёт за "коммуналку" не сделают без справки о том, что установить счётчик в квартире нет технической возможности

Раньше при отсутствии в квартире счётчика и наличии документов, подтверждающих, что кто-то из зарегистрированных в квартире людей временно не проживал (например, ушёл в море, лёг в больницу, уехал в командировку), делался перерасчёт платы за коммунальные услуги (кроме отопления) за период отсутствия человека. Теперь для перерасчёта потребитель должен дополнительно представить документ, подтверждающий отсутствие технической возможности установить счётчик.

5. Спецприборы на счётчиках помогут выявлять недобросовестных потребителей

Коммунальщики получили право устанавливать на счётчики пломбы с антимагнитными индикаторами и иные устройства, позволяющие выявить вмешательство в работу прибора. При выявлении такого факта потребителю производится доначисление максимум за три месяца исходя из десятикратного норматива потребления.