Новый размер платы за общедомовые нужды установят до 1 июня
Правительство Калининградской области установит новые нормативы на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов до первого июня 2017 года. Об этом во время рабочего совещания с руководителями управляющих организаций Калининграда сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев в среду, 18 января.
Ранее стало известно
, что с 1 января 2017 года плата за ресурсы, затраченные на общедомовые нужды (вода, электричество), будет включена в квитанцию управляющей компании — в графу "плата за содержания жилья".
Плата за ОДН будет производиться по нормативу и напрямую зависеть от площади квартиры (из расчёта за 1 м кв.), но итоговая сумма для собственников сильно не изменится по сравнению с 2016-м.
Показания же общедомовых счётчиков холодной, горячей воды и электроэнергии в домах, которые обслуживают УК, ТСЖ и кооперативы, больше не используются при начислении платы.
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