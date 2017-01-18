Новый размер платы за общедомовые нужды установят до 1 июня

Правительство Калининградской области установит новые нормативы на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов до первого июня 2017 года. Об этом во время рабочего совещания с руководителями управляющих организаций Калининграда сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев в среду, 18 января.

Ранее стало известно , что с 1 января 2017 года плата за ресурсы, затраченные на общедомовые нужды (вода, электричество), будет включена в квитанцию управляющей компании — в графу "плата за содержания жилья".

Плата за ОДН будет производиться по нормативу и напрямую зависеть от площади квартиры (из расчёта за 1 м кв.), но итоговая сумма для собственников сильно не изменится по сравнению с 2016-м.

Показания же общедомовых счётчиков холодной, горячей воды и электроэнергии в домах, которые обслуживают УК, ТСЖ и кооперативы, больше не используются при начислении платы.