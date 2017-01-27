Официальный курс доллара на субботу превысил отметку в 60 рублей

Официальный курс доллара на субботу, 28 января, превысил отметку в 60 рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте Центробанка.



Курс американской валюты по отношению к российской вырос сразу на 68 копеек и составил 60,32 рубля. Курс евро тоже увеличился — на 32 копейки и, таким образом, установлен на отметке 64,34 рубля.