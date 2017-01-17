В Калининградской налоговой службе начался приём деклараций о доходах граждан за 2016 год

В Управлении Федеральной налоговой службы по Калининградской области с 1 января приступили к приёму деклараций о доходах граждан за 2016 год. Об этом в ведомстве сообщили во вторник, 17 января.



До 2 мая документы в налоговую службу обязаны предоставить граждане:



— получившие доходы от продажи движимого или недвижимого имущества, которое находилось в их собственности менее трёх лет, ценных бумаг или долей в уставном капитале;



— получившие доходы от сдаваемых в аренду транспорта, недвижимости, транспорта или в результате оказания других платных услуг;



— физические лица, получающие другие доходы, при получении которых налоговыми агентами не был удержан налог;



— граждане, в пользу которых в 2016 году были заключены договоры дарения, а также получившие выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр;



— жители Калининградской области, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;



— физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, исходя из сумм таких доходов;



— иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, выданного в соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», когда сумма налога, исчисленная налогоплательщиком исходя из фактически полученных доходов, превышает сумму ранее уплаченных в виде ежемесячного фиксированного авансового платежа в размере 1000 рублей;



— индивидуальные предприниматели – по суммам доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности;



— нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой.