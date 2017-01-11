Лужков: Калининградской области нужно требовать от государства деньги на мелиорацию

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, владеющий фермерским хозяйством в Озёрском районе, считает, что правительству Калининградской области необходимо требовать от государства больше денег на мелиорацию, а также "не быть добренькими с владельцами земель". Об этом фермер рассказал во время рабочего совещания под руководством врио губернатора региона Антона Алиханова в среду, 11 января.



"Нам здесь, по крайней мере правительству, не надо быть добренькими. Есть владельцы земель, и они должны выполнять все требования по мелиорации до ввода земель в областные сети и государственные сети", —сообщил Лужков.



Он отметил также, что необходимо разработать единую систему осуществления мелиоративных работ, без которой увеличение финансирования окажется бесполезным.



"Я делаю у себя, в своём хозяйстве, мелиорацию. Копаю, копаю. Выкопал — все мои каналы заполнены водой. Почему? Очень простая причина: нет выхода в те реки, которые должны принять эту воду. Вся работа впустую. Поэтому должна быть единая система плановая", — сказал Лужков.