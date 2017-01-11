Калининградские власти планируют получить от Минприроды средства на осушение польдерных земель
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в среду, 11 января, после совещания в региональном правительстве по вопросам мелиорации сказал, что регион планирует до конца месяца обратиться в Минприроды с просьбой о предоставлении средств на осушение польдерных земель.
Глава региона подчеркнул, что власти подготовят перечень первоочередных задач, по вопросу решения которых планируется обратиться за субсидиями и субвенциями в Минприроды.
"В этом году министерство сельского хозяйства страны более чем в 30 раз увеличило объём финансирования", — напомнил он.
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