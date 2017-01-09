Официальные курсы доллара и евро на вторник снижены почти на рубль

Главные темы дня
Пропавшего в Калининграде мальчика нашли живым
07:00
7019 0
На трассе Эльблонг–Бранёво польская машина врезалась в сбитого калининградцем лося
08 января 201716:46
9508 3
Социологи: жители западных стран боятся, что мировой войны не избежать
08 января 201715:43
4082 8
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.