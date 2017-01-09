Официальные курсы доллара и евро на вторник снижены почти на рубль

Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на вторник, 10 января.



Согласно данным, размещённым на официальном сайте Банка России, курс доллара снижен на 76 копеек — с 60,66 до 59,89 рубля. Курс евро снижен на 70 копеек — с 63,81 до 63,11 рубля.



Ранее сообщалось, что укрепление российской валюты в новогодние праздники произошло на фоне повышения стоимости нефти и возвращения интереса к рублю со стороны иностранцев. Эксперты полагают, что в дальнейшем курс рубля будет колебаться в районе отметок 55—60 рублей за доллар.