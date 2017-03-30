Оставьте Кранц в покое, вы нам его всё равно не построите

Зеленоградские дома уже начали сравнивать с московскими хрущёвками. Если кто ещё не в курсе, в курортном городе №2 Калининградской области власти приговорили к расселению целых 23 дома довоенной постройки . Причём сделали это довольно интересно — целыми улицами, даже кварталами. Аварийными чиновники назвали и те здания, которые разваливаются (они в меньшинстве), и те, в которых нет ни единой трещины.

Власти города, конечно, говорят, что сносить всё подряд они не будут, кое-что они даже обещают восстановить и запустить туда туристов, но зачем же тогда это "кое-что" аварийным признавать, интересно?

Ещё один непонятный вопрос: почему жителей не предупредили по-человечески? Никто из них не получил уведомлений о расселении, и большинство узнало об этой новости из местной газеты "Волна".

Идём дальше: куда аварийщиков переселят? Специально для них строился дом в районе кладбища, но сейчас стройка заморожена. Да и почему, собственно, тот, кто жил в центре города, должен отправляться на окраины? Я могу понять тех, кто обходился без ванной и нормального туалета, в коммуналке с общим коридором и кухней… Но есть и те, кто самостоятельно подвёл к своим домикам газ и, не дождавшись вечно обещающих коммунальщиков, отремонтировал фасад за свои деньги. В конце концов, там есть как минимум два ипотечника.

В общем, люди снова имеют перед глазами ультиматум: "Либо выселяетесь, либо мы примем меры". Для подготовки этого ультиматума чиновники заранее не давали приобретать землю под домами в собственность. Стандартная схема, особенно для так называемого курорта.

Ну и главное. Почему, собственно, негодуют калининградцы? Потому что мы едем в Зеленоградск не за уродливым бесформенным променадом, не за утеплёнными стекловатой гостиницами с картонными стенами и даже не затем, чтобы полюбоваться на обгоревший долгострой на берегу. Мы едем на море и за духом старого Кранца, а его власти сегодня бессовестно вырывают с корнем.

Мы привыкли, что в нашей области есть два вида разрушения старины: на востоке и севере области историю рушат от безденежья, а на побережье, наоборот, от изобилия денег. И не нужно говорить, что разрушили всё постепенно, с 1945 года. Разобрали, сожгли и снесли грейдерами за последние 10 лет наверняка больше, чем за годы войны. Также мы знаем, что другого такого города нам никто не построит, поэтому требовать сохранения того, что есть сегодня, мы имеем право.