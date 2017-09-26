Мост на улице Суворова открыли для автомобилей (фото)
Во вторник, 26 сентября, на ул. Суворова в Калининграде после ремонта железнодорожного путепровода открыли автомобильное движение. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места событий.
Пока правая сторона закрыта для пешеходов, однако люди всё равно идут потоком, выходя на проезжую часть. Дорожные знаки, запрещающие движение, пока не демонтированы. Работы по ремонту моста продолжаются, но на автомобильный трафик уже не влияют. Восстановили работу и пассажирские автобусы, которые на время ремонта моста изменили маршруты
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Уже через два дня жителей Московского района ждёт другое ограничение. Почти на два месяца закрывается движение
через мост на ул. Киевской в районе ул. Садовой.