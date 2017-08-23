В Калининграде у моста на ул. Суворова временно полностью закроют движение для транспорта (схема)

В Калининграде на участке улицы Суворова временно закроют дорогу для движения автомобилей и автобусов. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.

Движение закроют для ремонта железнодорожного моста с 13 до 26 сентября 2017 года. "В целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ на две недели закроется для сквозного движения автотранспорта участок ул.А. Суворова от ул. Южновокзальной до заезда к многоквартирному дому № 51 по ул. Железнодорожной", — пояснили в администрации.

На время ремонта железнодорожного путепровода по ул. А.Суворова изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Маршрут № 18 поедет по ул. А. Суворова с разворотом в районе пер. Нансена, по ул. Транспортной, ул. Портовой, ул. Железнодорожной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. Железнодорожной, ул. Портовой, ул. Транспортной, ул. А. Суворова с разворотом в районе пер. Нансена и далее согласно существующей схеме движения.

Маршрут № 27 направят по ул. Транспортной, ул. Портовой, ул. Железнодорожной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по тому же маршруту.

Маршрут № 49 поедет по ул. Камской, ул. А. Суворова с разворотом в районе пер. Нансена, ул. Транспортной и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. Транспортной, ул. А. Суворова с разворотом в районе пер. Нансена, ул. Камской и далее согласно существующей схеме движения.